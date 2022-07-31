Тренер Павловича высказался о готовности Анкалаева провести титульный бой в UFC
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Артем Бэра, тренер российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича, поделился мыслями о победе россиянина Магомеда Анкалаева в поединке с Энтони Смитом на турнире UFC 277, а также высказался относительно того, заслуживает ли Магомед шанса провести титульный бой.
«Я думал, бой продлится чуть дольше. Но при каком-то ударе Смит повредил или сломал ногу. Во втором раунде он полез в борьбу, потому что не мог нормально двигаться. Но у Анкалаева с борьбой тоже всё в порядке. Титульный бой? Думаю, Магомед без проблем может подраться за пояс», — приводит слова Бэра «РБ Спорт».
Напомним, Анкалаев победил Смита техническим нокаутом уже во втором раунде.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:
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