Промоутер Джошуа объяснил, почему не подписал контракт с Фьюри в 2018 году

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа, объяснил, почему не подписал контракт с нынешним неформальным лидером дивизиона Тайсоном Фьюри.

Напомним, в середине 2018 года Фьюри вернулся на ринг после двух с половиной лет отсутствия. Боец провёл переговоры с Хирном, однако остановился на его прямом конкуренте – Фрэнке Уоррене из Queensberry Promotions, с которым сотрудничает и по сей день.

«Тайсон Фьюри – не самая большая шишка в боксе, ей по-прежнему является Энтони. Да, Фьюри – звезда, но я верен Энтони, и, мне кажется, Фьюри понимал это, когда я обсуждал его подписание, а он весил 180 кг. Он знал, что Джошуа останется моим фаворитом, и это было бы затруднительно», – приводит слова Хирна издание GQ.