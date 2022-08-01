Луис Ортис назвал лучшего супертяжеловеса в истории
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Двукратный претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе, кубинский ветеран Луис Ортис ответил на вопрос о лучшем бойце дивизиона в истории спорта.
По мнению Ортиса, это бывший абсолютный чемпион мира, британец Леннокс Льюис, активно выступавший в 90-е годы.
«Леннокс Льюис. Он доминировал на дальней дистанции за счёт своего джеба. Очевидно, в супертяжёлом весе хватает великих бойцов, и это только моё мнение. Для такого большого парня он был крайне доминирующим и знал, как использовать свои сильные стороны. Мне нравится Леннокс», – сказал боец в интервью YouTube-каналу EsNews.
Ранее в интервью Ортис дал прогноз на титульный реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
Новость по темеЛуис Ортис дал прогноз на реванш Усик — Джошуа
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