«Худший расклад». Спарринг-партнёр Джошуа объяснил, почему реванш с Усиком будет тяжёлым

Британский боец первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Ричард Риакпоре, помогающий соотечественнику и экс-чемпиону в супертяжёлом весе Энтони Джошуа в подготовке к титульному реваншу с украинцем Александром Усиком, объяснил, почему последний представляет проблему.

«Я видел, что Энтони делает на тренировках, и он совершенно точно не будет боксировать как в прошлом году. Вы увидите бойца старой школы. Я знаю это, учитывая то, как он готовится. Таков менталитет – убей или будь убитым.

Но не поймите меня неправильно, перед ним стоит тяжёлый вызов. Я считаю Усика самым технически одарённым бойцом в мире. И, помимо этого, он готов к борьбе. И это наихудший расклад. Обычно у бойцов недостаёт чего-то одного, но не у него», – приводит слова бойца издание Sky Sports.