Оливейра: я рад быть аутсайдером боя с Махачевым. Все заработают денег

Экс-чемпион UFC в лёгком весе бразильский боец Чарльз Оливейра заявил, что рад быть аутсайдером в поединке с Исламом Махачевым.



«Восьмиугольник всегда один и тот же: в фавелах, в Дубае или где бы то ни было ещё. Когда клетка закрывается, мы остаёмся вдвоём. Я испытываю к Исламу всё уважение в мире, к его истории и достижениям, но мы должны взглянуть на список бойцов, с которыми бился он, и список тех, с кем бился я.



Я лучше него, но мы ещё выясним это в бою. Я очень рад быть аутсайдером в этом поединке. Все заработают денег. Мне грустно, когда я фаворит и люди не могут заработать на моих боях», — приводит слова Оливейры MMA News.



Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Дубае в рамках турнира UFC 280.

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