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Майкл Биспинг объяснил, почему остановку в бою Павлович — Льюис не нужно считать спорной

Майкл Биспинг объяснил, почему остановку в бою Павлович — Льюис не нужно считать спорной
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Бывший чемпион UFC и комментатор Майкл Биспинг отреагировал на остановку в бою тяжеловесов Сергея Павловича и Деррика Льюиса, поединок которых состоялся на минувших выходных в Далласе (США). Напомним, Павлович победил техническим нокаутом в первом раунде.

«Мне жаль Льюиса, однако я не считаю остановку спорной. Вы часто видите, как боец падает на канвас головой? Понимаю, он поднялся, но когда боец так падает, то ваша задача как рефери защитить его. И это первостепенно. Мы ведь говорим не о бойцах наилегчайшего веса.

Если парень, находящийся без сознания, пропустит ещё один полноценный удар от Сергея, то из-за невозможности защититься это может закончиться травмами, которые изменят жизнь», – сказал Биспинг в интервью BT Sport.

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