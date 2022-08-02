Майкл Биспинг объяснил, почему остановку в бою Павлович — Льюис не нужно считать спорной
Поделиться
Бывший чемпион UFC и комментатор Майкл Биспинг отреагировал на остановку в бою тяжеловесов Сергея Павловича и Деррика Льюиса, поединок которых состоялся на минувших выходных в Далласе (США). Напомним, Павлович победил техническим нокаутом в первом раунде.
«Мне жаль Льюиса, однако я не считаю остановку спорной. Вы часто видите, как боец падает на канвас головой? Понимаю, он поднялся, но когда боец так падает, то ваша задача как рефери защитить его. И это первостепенно. Мы ведь говорим не о бойцах наилегчайшего веса.
Если парень, находящийся без сознания, пропустит ещё один полноценный удар от Сергея, то из-за невозможности защититься это может закончиться травмами, которые изменят жизнь», – сказал Биспинг в интервью BT Sport.
Комментарии
- 2 августа 2022
-
22:08
-
21:54
-
21:02
-
20:51
-
20:35
-
19:59
-
19:54
-
19:13
-
18:50
-
18:00
-
17:55
-
17:13
-
16:22
-
16:20
-
15:55
-
15:19
-
15:16
-
14:24
-
13:33
-
12:34
-
11:31
-
10:31
-
09:32
-
08:52
-
08:24
-
06:46
-
02:52
-
01:03
-
00:42
-
00:28
- 1 августа 2022
-
23:54
-
23:44
-
23:24
-
23:17
-
21:57
Партнерский контент