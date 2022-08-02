Источник: Тайсон Фьюри начал переговоры о следующем бое

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) начал переговоры о следующем поединке, сообщает издание The Independent со ссылкой на менеджера Дэвида Ганса.
Ганс представляет британского ветерана Дерека Чисору (33-12, 23 KO), в прошлом уже дважды встречавшегося с Фьюри и в конце июля заявившего о желании провести третий бой, что вполне вероятно, учитывая, что у Фьюри есть возможность провести добровольную защиту титула.
«Команда Тайсона уже вышла на нас с предложением обсудить детали возможного поединка, который мог бы состояться в конце года. Пока есть только наброски. В ближайшее время мы соберёмся, чтобы обсудить всё подробнее», – сказал Ганса.
Напомним, в своём последнем бою в апреле Фьюри нокаутировал в шестом раунде соотечественника Диллиана Уайта. Чисора в июле взял реванш у болгарина Кубрата Пулева.
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