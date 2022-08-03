Конор Макгрегор сыграет роль в фильме с Джейком Джилленхолом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор примет участие в фильме, сообщает издание Deadline.

Макгрегор сыграет роль в обновлённой версии американского боевика 1989 года «Дом у дороги» и присоединится к актёрам Джейку Джилленхолу, Билли Магнуссену и Дэниеле Мелшиор. Режиссёром картины станет американец Даг Лайман, известный по фильмам «Идентификация Борна», «Мистер и миссис Смит» и «Грань будущего».

Фильм расскажет о бывшем бойце UFC (Джилленхол), устроившемся охранником в забегаловку во Флориде. Также сообщается, что Макгрегор не будет играть камео, а выступит в качестве оригинального персонажа.

Ранее Макгрегор высказался о бывшем чемпионе UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), мексиканце Брэндоне Морено.