«Теперь мы снова идём за поясом». Хабиб вспомнил о выступлении в Абу-Даби в 2019 году

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) и член Зала славы Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях.

Боец выложил скриншот послематчевой пресс-конференции турнира UFC 242 в Абу-Даби, на котором он изображён рядом с одноклубником и другом Исламом Махачевым, готовящимся сразиться за титул организации на UFC 280, также в Абу-Даби.

«Это было в Абу-Даби три года назад. Теперь мы снова идём за поясом», – написал россиянин.

Напомним, в главном турнире UFC 242 Нурмагомедов провёл вторую защиту титула, «задушив» в третьем раунде американца Дастина Порье. Махачев выступил в андеркарде, победив единогласным решением бразильца Дави Рамоса.

Ранее журналист Ариэль Хельвани сообщил, что поединок Дастина Порье и Майкла Чендлера находится в разработке на турнир UFC 281.