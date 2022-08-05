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Конор Макгрегор намекнул на завершение карьеры

Конор Макгрегор намекнул на завершение карьеры
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор намекнул на завершение карьеры.

«MMA, я никогда тебя не забуду! Лёгкая работа», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Макгрегор сыграет роль в обновлённой версии американского боевика 1989 года «Дом у дороги». Сообщалось, что ирландец выступит в качестве оригинального персонажа и будем работать вместе с актёрами Джейком Джилленхолу, Билли Магнуссеном и Дэниеле Мелшиором.

Конор Макгрегор уже более года не участвует в боях. Последний поединок Конор провёл летом 2021, когда на турнире UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье.

Порье одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор получил перелом ноги по ходу поединка.

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