Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор намекнул на завершение карьеры.
«MMA, я никогда тебя не забуду! Лёгкая работа», — написал Макгрегор в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что Макгрегор сыграет роль в обновлённой версии американского боевика 1989 года «Дом у дороги». Сообщалось, что ирландец выступит в качестве оригинального персонажа и будем работать вместе с актёрами Джейком Джилленхолу, Билли Магнуссеном и Дэниеле Мелшиором.
Конор Макгрегор уже более года не участвует в боях. Последний поединок Конор провёл летом 2021, когда на турнире UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье.
Порье одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор получил перелом ноги по ходу поединка.
- 5 августа 2022
-
01:45
-
00:51
- 4 августа 2022
-
23:58
-
22:50
-
21:13
-
19:33
-
17:33
-
15:35
-
15:20
-
14:19
-
13:50
-
13:18
-
12:30
-
12:17
-
11:57
-
10:30
-
10:08
-
06:24
-
03:15
-
01:06
-
00:22
- 3 августа 2022
-
22:55
-
22:25
-
22:07
-
21:04
-
20:06
-
19:02
-
18:24
-
17:35
-
16:55
-
16:08
-
14:47
-
13:32
-
12:47
-
11:49