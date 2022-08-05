Украинский судья может работать в бою-реванше между Усиком и Джошуа

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал о возможности работы украинского судьи во время боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«В прошлый раз был украинский боковой судья Виктор Фесечко. Возможно, и снова будет. Его кандидатуру рекомендовали организации. Сейчас мы занимаемся этим вопросом», — приводит слова Красюка Luckypunch в своей социальной сети.

Второй бой между Усиком и Джошуа запланирован на 20 августа в ОАЭ. Первый поединок завершился победой украинца единогласным решением судей.

Всего на счету Усика 19 боёв в профессиональной карьере, где он одержал все победы. 13 боёв украинец завершил досрочно. На счету Джошуа 24 победы и два поражения.