Дацик оказался тяжелее Монсона на 23 кг на церемонии взвешивания перед боем

Скандальный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и американский ветеран Джефф Монсон провели церемонию взвешивания перед своим поединком, который состоится 5 августа в Москве в рамках турнира серии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Дацик продемонстрировал вес 127,1 кг, а его соперник – 104,1 кг, что на 23 кг меньше.
Напомним, в последнем бою Вячеслав Дацик победил техническим нокаутом бразильца Антониу Силву. Противостояние завершилось уже во втором раунде, когда Дацик зажал соперника у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов.
Монсон в последнем бою встречался с россиянином Александром Емельяненко. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Бой проходил на голых кулаках, а победу судейским решением одержал Емельяненко.
Дацик ответил на вызов Монсона.
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