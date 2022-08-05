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Дацик оказался тяжелее Монсона на 23 кг на церемонии взвешивания перед боем

Дацик оказался тяжелее Монсона на 23 кг на церемонии взвешивания перед боем
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Скандальный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и американский ветеран Джефф Монсон провели церемонию взвешивания перед своим поединком, который состоится 5 августа в Москве в рамках турнира серии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Дацик продемонстрировал вес 127,1 кг, а его соперник – 104,1 кг, что на 23 кг меньше.

Напомним, в последнем бою Вячеслав Дацик победил техническим нокаутом бразильца Антониу Силву. Противостояние завершилось уже во втором раунде, когда Дацик зажал соперника у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов.

Монсон в последнем бою встречался с россиянином Александром Емельяненко. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Бой проходил на голых кулаках, а победу судейским решением одержал Емельяненко.

Дацик ответил на вызов Монсона.

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