Мохнаткин: Монсон — молодец. Родился в Америке, но всегда был с Россией

Российский боец смешанных единоборств Михаил Мохнаткин поделился мнением о словах Джеффа Монсона – американский боец с российским паспортом неоднократно заявлял о тёплых чувствах к России. 5 августа Монсон проведёт бой с Вячеславом Дациком по правилам ММА.
«Верю ли Монсону, когда он говорит о любви к России? Думаю, да, а почему нет? Он же здесь, в России, давно живёт. Ему здесь всё нравится. Может быть, он родился в Америке, но он всегда был с Россией. Поэтому молодец», – сказал Мохнаткин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Напомним, в последнем бою Монсон встречался с россиянином Александром Емельяненко. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Бой проходил на голых кулаках, а победу судейским решением одержал Емельяненко. Вячеслав Дацик победил техническим нокаутом бразильца Антониу Силву. Противостояние завершилось уже во втором раунде, когда Дацик зажал соперника у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов.
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