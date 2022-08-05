Магомед Исмаилов: моя главная мотивация тренироваться — появляющийся живот. Видео

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в своих социальных сетях, в шуточной форме рассказав, что побуждает его продолжать тренироваться.
«Моя главная мотивация продолжать тренироваться — это появляющийся живот. Планирую тренить всю жизнь», — подписал видеозапись Исмаилов.
Исмаилов: моя мотивация тренироваться — появляющийся живот:
Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). В смешанных единоборствах Магомед выступает с 2011 года.
В мае Исмаилов и Александр Шлеменко подписали контракт на бой между собой. Поединок должен был состояться в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге в августе. Однако позже стало известно, что Магомед не успевает подготовиться из-за травмы.
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