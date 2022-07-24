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ACA 107: Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов, как прошёл бой, нокаут, видео

Стал тяжеловесом и финишировал легенду ММА. Этот бой сделал Магу Исмаилова суперзвездой
Евгений Нарижный
Как Исмаилов победил Емельяненко
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Благодаря победе над Александром Емельяненко гонорары Лысого хищника растут с каждым поединком.

В российских ММА случилось пока не так много поединков, которые можно считать по-настоящему важными для истории смешанных единоборств в стране. В первую очередь все назовут дилогию Минеева и Исмаилова, кто-то пошутит о невероятном противостоянии Али Багова и Рашида Магомедова, но немногие с ходу вспомнят схватку, которая состоялась два года назад. 24 июля 2020 года Магомед Исмаилов встретился с Александром Емельяненко на турнире АСА 107, а поединок стал определяющим для Лысого хищника.

Перед боем многие сомневались в Магомеде, который согласился биться с Александром в тяжёлом весе, хотя сам обычно выступает в среднем. На взвешивании Мага показал 94 килограмма, Емельяненко-младший весил на 23 кило больше. Всё это только укрепляло веру людей в Сашу и сомнения в Хищнике.

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Коэффициент на Исмаилова рос с каждым днём – возможно, аналитиков смущала не только разница в габаритах, но и тот факт, что осенью 2019-го Емельяненко налегке вырубил Михаила Кокляева по правилам бокса. Но побить неподготовленного стронгмена оказалось намного проще, чем профессионала, который ниже ростом на 20 сантиметров.

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Когда ринг-анонсер объявлял бойцов, на экране появлялась графика – забавно, что у Маги в графе «Style» значилось «Striker». Возможно, Александр рассчитывал, что Магомед попробует тягаться с ним в стойке, но Исмаилов, к счастью для него, решил не рисковать. Несмотря на разницу в росте и весе, Лысый хищник без проблем борол соперника и бил его в течение всего поединка, а в третьем раунде донёс несколько точных ударов в голову из граунд-энд-паунда. Емельяненко истекал кровью – врач принял решение остановить бой и присудить победу Магомеду.

Права на видео принадлежат ACA. Видео доступно на странице ACA во «ВКонтакте».

По признанию менеджера Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко Азамата Бостанова, за этот бой его клиенты заработали 20 млн рублей на двоих. Спустя два года Мага получает столько же, но только в свой карман – примерно такая сумма полагается ему за схватку с Александром Шлеменко. Медийность Лысого хищника после боя с Емельяненко возросла во много раз – теперь драться с ним хотят все бойцы, выступающие в России.

После боя на ACA 107 Исмаилов подрался с Иваном Штырковым в полутяжёлом весе на RCC, а затем провёл реванш с Владимиром Минеевым. Несмотря на поражение, Мага не потерял в востребованности – это подтверждает ажиотаж вокруг поединка с Александром Шлеменко. Емельяненко тоже немного потерял в финансовом плане после неудачи в схватке с Магомедом. За каждый поединок брату Фёдора платят только больше, а его бой с Вячеславом Дациком ждут, наверное, все фанаты.

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