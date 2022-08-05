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Дацик — о бое с Монсоном: попытаюсь вспомнить все свои старые приколюхи в ММА

Дацик — о бое с Монсоном: попытаюсь вспомнить все свои старые приколюхи в ММА
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Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост в своих социальных сетях, призвав подписчиков не пропустить его поединок с ветераном ММА Джеффом Монсоном.

«Уже в эту пятницу включайте РЕН ТВ. Попытаюсь вспомнить все свои старые приколюхи в ММА», — написал Вячеслав.

Поединок Дацика и Монсона пройдёт сегодня, 5 августа, в Москве. Противостояние состоится по правилам ММА и станет главным событием турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Отметим, что «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира.

В последнем бою Дацик одолел техническим нокаутом бразильца Антониу Силву. Монсон в последнем бою уступил Александру Емельяненко. Поединок проходил на голых кулаках.

Дацик ответил на вызов Монсона:

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