Дацик — о бое с Монсоном: попытаюсь вспомнить все свои старые приколюхи в ММА

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост в своих социальных сетях, призвав подписчиков не пропустить его поединок с ветераном ММА Джеффом Монсоном.



«Уже в эту пятницу включайте РЕН ТВ. Попытаюсь вспомнить все свои старые приколюхи в ММА», — написал Вячеслав.



Поединок Дацика и Монсона пройдёт сегодня, 5 августа, в Москве. Противостояние состоится по правилам ММА и станет главным событием турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Отметим, что «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира.



В последнем бою Дацик одолел техническим нокаутом бразильца Антониу Силву. Монсон в последнем бою уступил Александру Емельяненко. Поединок проходил на голых кулаках.

Дацик ответил на вызов Монсона: