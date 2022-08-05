Редкач: баскетболистку Грайнер признали виновной. А на Украину можно провозить, интересно?
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Украинский боксёр Иван Редкач разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на приговор российским судом американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Вчера, 4 августа, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
«Суд признал баскетболистку Грайнер виновной. А на Украину можно провозить, интересно?» — написал Редкач.
Напомним, зимой 2022 года американская баскетболистка была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. В России до ареста выступала за УГМК.
Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево:
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