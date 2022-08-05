Стало известно, что Фёдор Емельяненко мог подраться с Броком Леснаром в UFC

Легендарный судья UFC Джон Маккарти рассказал, что Фёдора Емельяненко хотели подписать в промоушен и сразу же дать ему бой против Брока Леснара.
«Бой Фёдора Емельяненко и Брока Леснара должен был состояться. Когда UFC пытались подписать Фёдора, то хотели сразу же дать ему бой против Леснара, своего чемпиона. Тогда UFC очень доверяли Броку и он был автоматом по продаже билетов. Все хотели видеть этот бой, Емельяненко мог бы поджечь Леснара.
Брок не любит, когда его бьют, а значит, Фёдор явно не был парнем, с которым он захочет драться. Этот бой точно не сделал бы Дану Уайта счастливым», — приводит слова Маккарти Sportskeeda.
Последний бой в смешанных единоборствах Брок Леснар провёл против Марка Ханта и добился победы решением судей. Позже поединок был признан несостоявшимся, так как Леснар сдал положительный тест на наркотические вещества.
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