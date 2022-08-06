Бой Адесанья – Перейра за пояс в среднем весе возглавит турнир UFC 281

33-летний новозеландский боец UFC нигерийского происхождения Исраэль Адесанья проведёт защиту титула в среднем весе в бою с 35-летним бразильцем Алексом Перейрой на турнире UFC 281, который пройдёт в Нью-Йорке (США) 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба UFC в социальных сетях.
Напомним, свою последнюю защиту Адесанья провёл в июле на турнире UFC 276, где единогласным решением судей был повержен Джаред Каннонир, эта победа стала для него третьей кряду. Перейра на этом же турнире нокаутировал Шона Стрикленда, он победил в третий раз подряд и не потерпел ни одного поражения с момента дебюта в промоушене.
Примечательно, что именно Перейра нанёс два поражения Адесанье в карьере – это произошло на кикборсёрском турнире Glory of Heroes 1 в Китае. В первом поединке бразилец одержал победу единогласным решением, а во втором бою он нокаутировал Исраэля.
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