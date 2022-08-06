Менеджер Махачева ответил на резкий наезд Оливейры

Али Абдель-Азиз, менеджер бойца UFC Ислама Махачева, отреагировал на слова его соперника Чарльза Оливейры, который в преддверии титульного боя назвал россиянина и его команду «высокомерными личностями».
«Я слышал, ты сказал, что мы высокомерны. Мы знаем, что ты – великий чемпион и человек, что ты очень крут. Это не личное. 22 октября должен быть отличный бой, и мы увидим, кто чемпион. Большое уважение тебе и твоей команде», – написал Абдель-Азиз на своей странице в «Твиттере», отметив Оливейру.
Титульный бой Ислама Махачева с бразильцем Чарльзом Оливейрой состоится в ночь на 23 октября в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби.
Напомним, перед своим последним поединком в мае на турнире UFC 274 Оливейра не сделал вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.
Накануне встречи в октагоне с Махачевым Оливейра также заявил, что рад быть аутсайдером боя. Он подчеркнул, что уважает соперника, но все должны посмотреть на список бойцов, с которыми оба ранее встретились в восьмиугольнике.
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