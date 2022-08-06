Петтис рассказал о полученных переломах после поражения в бою с Рэем на PFL 7. Фото

Американский экс-чемпион UFC Энтони Петтис разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал о травме, полученной после поражения в поединке с представителем Шотландии Стиви Рэем. Бойцы встречались на турнире по смешанным единоборствам PFL 7 в главном событии спортивного шоу.



«2 сломанные руки», — написал Петтис, добавив к сообщению фото.

Фото: Из личного архива Энтони Петтиса

Напомним, бой Петтиса и Рэя завершился победой шотландца единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Таким образом, Стиви вышел в финал плей-офф PFL, а Петтис выбыл из борьбы за главный приз в размере $ 1 млн. Отметим, что Рэй и Петтис уже встречались на турнире PFL 5 в июне 2022 года. Тогда победу праздновал тоже Стиви (сабмишен).