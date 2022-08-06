Петтис рассказал о полученных переломах после поражения в бою с Рэем на PFL 7. Фото
Поделиться
Американский экс-чемпион UFC Энтони Петтис разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал о травме, полученной после поражения в поединке с представителем Шотландии Стиви Рэем. Бойцы встречались на турнире по смешанным единоборствам PFL 7 в главном событии спортивного шоу.
«2 сломанные руки», — написал Петтис, добавив к сообщению фото.
Фото: Из личного архива Энтони Петтиса
Напомним, бой Петтиса и Рэя завершился победой шотландца единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Таким образом, Стиви вышел в финал плей-офф PFL, а Петтис выбыл из борьбы за главный приз в размере $ 1 млн. Отметим, что Рэй и Петтис уже встречались на турнире PFL 5 в июне 2022 года. Тогда победу праздновал тоже Стиви (сабмишен).
Комментарии
- 6 августа 2022
-
11:37
-
11:06
-
10:55
-
10:42
-
10:29
-
10:02
-
09:39
-
09:26
-
09:16
-
04:24
-
03:50
-
03:45
-
02:32
-
02:28
-
01:41
-
00:40
- 5 августа 2022
-
23:55
-
22:57
-
21:56
-
20:56
-
19:48
-
18:40
-
17:49
-
16:56
-
16:06
-
15:25
-
15:18
-
15:09
-
14:25
-
14:10
-
13:41
-
13:15
-
12:26
-
12:14
-
12:00
Партнерский контент