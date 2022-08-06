Майк Тайсон: никогда не забуду, что Дана Уайт сделал для меня

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон разместил новый пост в своих социальных сетях, комплиментарно высказавшись о президенте UFC Дане Уайте.
«Hulu (Стриминговый сервис. — Прим. «Чемпионата») отчаянно пытался заплатить моему брату Дане Уайту миллионы, не предложив мне ни доллара, чтобы продвигать их историю о захвате их рабовладельцами моей жизни. Он отказался, потому что уважает дружбу и достойно относится к людям. Я никогда не забуду, что он сделал для меня, так же как я никогда не забуду, что Hulu украл у меня», — написал Тайсон.
На счету 56-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.
Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов наличными:
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