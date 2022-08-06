Дацик — после победы в бою с Монсоном: Емельяненко следующий

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост в своих социальных сетях, посвящённый его победе в поединке с ветераном ММА уроженцем США Джеффом Монсоном.



«Всех благодарю за поддержку. Это наша с вами победа! Идём дальше. Следующий соперник — Александр Емельяненко», — написал Дацик.



Бой Дацика и Монсона состоялся на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в ночь с 5 на 6 августа мск. Поединок завершился победой Вячеслава единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28. В предыдущем бою Дацик техническим нокаутом одолел бразильца Антониу Силву. Монсон до этого поражения проиграл решением судей россиянину Александру Емельяненко в поединке на голых кулаках.

А. Емельяненко: каждый раз вспоминаю, как бегал за Тарасовым: