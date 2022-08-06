Стала известна дата следующего боя Магомеда Курбанова

Российский боксёр Магомед Курбанов проведёт следующий поединок 22 октября в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions, сообщает пресс-служба промоушена. Соперник Курбанова пока неизвестен.



Напомним, в последнем поединке Курбанов одержал победу над экс-чемпионом мира в первом среднем весе бразильцем Патриком Тейшейрой. Бой прошёл 9 июля в Екатеринбурге.



Поединок продлился все запланированные 10 раундов и завершился победой Курбанова единогласным решением судей — 99-90, 98-91 и 97-92.



Благодаря этой победе Магомед Курбанов защитил титул WBO International в первом среднем весе.



Для Магомеда Курбанова эта победа стала 23-й в 23 поединках в профессиональном боксе.



Ранее сообщалось, что следующим соперником Курбанова может стать Тим Цзю.

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