Стала известна дата следующего боя Магомеда Курбанова
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Российский боксёр Магомед Курбанов проведёт следующий поединок 22 октября в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions, сообщает пресс-служба промоушена. Соперник Курбанова пока неизвестен.
Напомним, в последнем поединке Курбанов одержал победу над экс-чемпионом мира в первом среднем весе бразильцем Патриком Тейшейрой. Бой прошёл 9 июля в Екатеринбурге.
Поединок продлился все запланированные 10 раундов и завершился победой Курбанова единогласным решением судей — 99-90, 98-91 и 97-92.
Благодаря этой победе Магомед Курбанов защитил титул WBO International в первом среднем весе.
Для Магомеда Курбанова эта победа стала 23-й в 23 поединках в профессиональном боксе.
Ранее сообщалось, что следующим соперником Курбанова может стать Тим Цзю.
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