Названы бойцы, которые получили денежные бонусы по итогам турнира UFC Вегас 59
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В ночь с 6 на 7 августа мск в Лас-Вегасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 59, в главном событии которого сражались представитель США Джамал Хилл и Тиаго Сантос из Бразилии. Вскоре после окончания спортивного шоу в UFC назвали бойцов, которые получили денежные бонусы по его итогам. Каждому участнику досталась сумма в размере $ 50 тыс.
Лучшим боем вечера признан поединок с участием Хилла и Сантоса (победа Хилла техническим нокаутом). Бонусы за лучшее выступление вечера достались американцу Джеффу Нилу (одолел Висенте Люке нокаутом), брату Камару Усмана Мохаммеду Усману (праздновал победу нокаутом в бою с Заком Паугом) и Брайану Баттлу победил Такаси Сато нокаутом).
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