Нейт Диаз поддержал Майка Тайсона после его жалобы на стриминг-сервис
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Звёздный американский ветеран UFC Нейт Диаз поддержал в социальных сетях бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу и соотечественника Майка Тайсона после его жалобы на стриминговый сервис Hulu.
Напомним, ранее Тайсон заявил о том, что Hulu не выплатил ему деньги за съёмки сериала о нём, однако сделал президенту UFC Дане Уайту многомиллионное предложение за раскрутку.
«Hulu отчаянно пытался заплатить моему брату Дане Уайту миллионы, не предложив мне ни доллара, чтобы продвигать их историю о захвате моей жизни. Он отказался, потому что уважает дружбу и достойно относится к людям. Я никогда не забуду, что он сделал для меня, так же как я никогда не забуду, что Hulu украл у меня», — написал Тайсон.
«Пошли вы, Hulu», – ответил Диаз.
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