Дэн Хукер объяснил, почему вызвал на бой Тони Фергюсона

Австралийский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дэн Хукер объяснил вызов на бой ветерана организации американца Тони Фергюсона.

Напомним, в начале августа Хукер обратился к Фергюсону в социальных сетях: «Хочешь сыграть в мяч? Сделай шаг вперёд, Тони Фергюсон. Я размажу твоё лицо».

«Только один из нас сможет продолжить и только один пойдёт дальше. Однако это большой поединок, Тони – это серьёзный бой. Победа вернёт одного из нас в игру, не так ли? А именно там ты и хочешь оказаться», – сказал Хукер в эфире Submission Radio.

Оба бойца находятся на серии поражений. Хукер в октябре 2021 года на UFC 267 уступил в первом раунде россиянину Исламу Махачеву, после чего на UFC Fight Night 204 в марте проиграл техническим нокаутом британцу Арнольду Аллену. Что же касается Фергюсона, то он проиграл в четырёх последних боях.