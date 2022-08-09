Рамазан Эмеев уволен из UFC

Российский боец в полусреднем весе Рамазан Эмеев был уволен из UFC. Экс-чемпион M-1 Global в среднем весе больше не числится в списках бойцов промоушена.
Эмеев дебютировал в UFC в октябре 2017 года и успел за это время принять участие в восьми поединках в рамках промоушена. На счету 35-летнего бойца пять побед и три поражения, два из которых – в последних поединках.
В октябре 2021 года Эмеев уступил Дэнни Робертсу раздельным решением судей. В ночь на 12 июня этого года в рамках турнира UFC 275, прошедшего в Сингапуре, Рамазан проиграл техническим нокаутом в первом раунде австралийцу Джеку Делле Маддалене.
Всего на счету Эмеева 26 поединков в смешанных единоборствах, в 20 из которых он одержал победы. До перехода в UFC Рамазан выступал в различных российских организациях.
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