Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рамазан Эмеев уволен из UFC

Рамазан Эмеев уволен из UFC
Комментарии

Российский боец в полусреднем весе Рамазан Эмеев был уволен из UFC. Экс-чемпион M-1 Global в среднем весе больше не числится в списках бойцов промоушена.

Эмеев дебютировал в UFC в октябре 2017 года и успел за это время принять участие в восьми поединках в рамках промоушена. На счету 35-летнего бойца пять побед и три поражения, два из которых – в последних поединках.

В октябре 2021 года Эмеев уступил Дэнни Робертсу раздельным решением судей. В ночь на 12 июня этого года в рамках турнира UFC 275, прошедшего в Сингапуре, Рамазан проиграл техническим нокаутом в первом раунде австралийцу Джеку Делле Маддалене.

Всего на счету Эмеева 26 поединков в смешанных единоборствах, в 20 из которых он одержал победы. До перехода в UFC Рамазан выступал в различных российских организациях.

Новость по теме
Боец UFC Эмеев дал прогноз на бой Анкалаев — Смит
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022