Доминик Круз объяснил, почему отказался от услуг менеджера

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз объяснил, почему решил отказаться от услуг менеджера и самостоятельно ведёт все переговоры.



«Не вижу никакого смысла переплачивать кому-то. Например, как менеджер может привлечь мне спонсоров, если UFC накладывает на это ограничения? Они сами диктуют, кто должен быть спонсором, они же диктуют условия контракта. Что на самом деле делает менеджер? Просто разговаривает.



В чём они хороши на самом деле, так это в том, чтобы создать впечатление, что у них есть серьёзные связи. Но какие связи, если UFC, по сути, принимает все решения за вас?



К примеру, менеджер заключает для меня контракт на бой, но дальше я могу общаться сам, потому что с этого момента сумма за каждый следующий поединок будет повышаться и это тоже определяется сразу. Таким образом, менеджер ведёт один разговор, а деньги получает за четыре боя. Какой в этом смысл?» — приводит слова Круза MMAJunkie.

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