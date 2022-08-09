Дерек Чисора жёстко ответил на призыв Фьюри подписать контракт на бой

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора прокомментировал высказывание бывшего соперника и соотечественника Тайсона Фьюри, призвавшего его подписать контракт на их третий поединок.

«Тайсон, дружище, хватит нести чепуху. Позвони мамочке и папочке. Мамочка – Фрэнк Уоррен, а папочка – чёртов Боб Арум. Скажи им, что желаешь провести со мной время, ладно? И пришли мне бумаги, девчонка», – сказал Чисора в социальных сетях.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением судей, нанеся Чисоре дебютное поражение в карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014 года, и на этот раз Фьюри одержал досрочную победу – угол Чисоры остановил поединок в конце 10-го раунда.