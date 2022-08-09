Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дерек Чисора жёстко ответил на призыв Фьюри подписать контракт на бой

Дерек Чисора жёстко ответил на призыв Фьюри подписать контракт на бой
Комментарии

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора прокомментировал высказывание бывшего соперника и соотечественника Тайсона Фьюри, призвавшего его подписать контракт на их третий поединок.

«Тайсон, дружище, хватит нести чепуху. Позвони мамочке и папочке. Мамочка – Фрэнк Уоррен, а папочка – чёртов Боб Арум. Скажи им, что желаешь провести со мной время, ладно? И пришли мне бумаги, девчонка», – сказал Чисора в социальных сетях.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением судей, нанеся Чисоре дебютное поражение в карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014 года, и на этот раз Фьюри одержал досрочную победу – угол Чисоры остановил поединок в конце 10-го раунда.

Новость по теме
Тайсон Фьюри призвал возможного соперника подписать контракт на бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022