Дерек Чисора жёстко ответил на призыв Фьюри подписать контракт на бой
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Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора прокомментировал высказывание бывшего соперника и соотечественника Тайсона Фьюри, призвавшего его подписать контракт на их третий поединок.
«Тайсон, дружище, хватит нести чепуху. Позвони мамочке и папочке. Мамочка – Фрэнк Уоррен, а папочка – чёртов Боб Арум. Скажи им, что желаешь провести со мной время, ладно? И пришли мне бумаги, девчонка», – сказал Чисора в социальных сетях.
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением судей, нанеся Чисоре дебютное поражение в карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014 года, и на этот раз Фьюри одержал досрочную победу – угол Чисоры остановил поединок в конце 10-го раунда.
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