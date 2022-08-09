Тренер: Усик настраивается на тяжёлые попадания, но это поставит под удар его скорость

Дэйв Колдуэлл, тренер британского ветерана супертяжёлого веса Дерека Чисоры, считает, что украинский чемпион Александр Усик лишает себя сильнейших качеств из-за желания набрать вес перед реваншем с Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Джедде (Саудовская Аравия).
«Что касается Усика, то я понимаю, что он будет агрессивней и будет настраиваться на тяжёлые попадания, однако это поставит под удар мобильность и скорость, которые являются его выдающимися достоинствами.
Он замедлится, а это увеличивает возможность для попадания. И не только потому, что Энтони сосредоточится на корпусе Усика, чтобы лишить его подвижности. Если вы искусственно набрали вес и при этом вас атакуют по корпусу, то, как правило, вы устаёте быстрее», – приводит слова специалиста издание Express.
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