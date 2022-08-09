Джо Роган: Чимаев – чёртов убийца. Когда он попадает в клетку, то пытается уничтожить
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался об ожидаемом поединке полусредневесов Хамзата Чимаева и Нейта Диаза, который состоится 11 сентября и возглавит турнир UFC 279.
«Хамзат это чёртов убийца. Пугающий человек. Он пугает, и он по-настоящему хорош. Он крутой и большой. Вы должны его бояться. Потому что он убийца. Когда он попадает в клетку, то пытается найти и уничтожить.
И ведь Нейт Диаз просил этот бой! Нейт хотел подраться с Фрэнсисом Нганну. Нейт ведёт игру так, как никто до него. Этот чувак дикий», – сказал Роган в YouTube-подкасте This Past Weekend.
Ранее в интервью экс-чемпионка UFC и действующая чемпионка Bellator Крис «Сайборг» Жустино объяснила, почему Диаз способен победить в бою с Чимаевым.
Новость по темеКрис Сайборг объяснила, почему Диаз способен победить Чимаева
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