Джо Роган: Чимаев – чёртов убийца. Когда он попадает в клетку, то пытается уничтожить

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался об ожидаемом поединке полусредневесов Хамзата Чимаева и Нейта Диаза, который состоится 11 сентября и возглавит турнир UFC 279.

«Хамзат это чёртов убийца. Пугающий человек. Он пугает, и он по-настоящему хорош. Он крутой и большой. Вы должны его бояться. Потому что он убийца. Когда он попадает в клетку, то пытается найти и уничтожить.

И ведь Нейт Диаз просил этот бой! Нейт хотел подраться с Фрэнсисом Нганну. Нейт ведёт игру так, как никто до него. Этот чувак дикий», – сказал Роган в YouTube-подкасте This Past Weekend.

Ранее в интервью экс-чемпионка UFC и действующая чемпионка Bellator Крис «Сайборг» Жустино объяснила, почему Диаз способен победить в бою с Чимаевым.