«Величайший камбэк за всю историю». Конор Макгрегор намекнул на возвращение в октагон

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, намекнув на скорое возвращение в октагон. Макгрегор представил видеонарезку поединков со своим участием, добавив к ней следующую подпись:



«Величайший и самый крупный спортивный камбэк за всю историю. Готовы ли вы стать свидетелями?»



Последний бой Конор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Макгрегор встречался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец взял паузу.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: