«Величайший камбэк за всю историю». Конор Макгрегор намекнул на возвращение в октагон
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, намекнув на скорое возвращение в октагон. Макгрегор представил видеонарезку поединков со своим участием, добавив к ней следующую подпись:
«Величайший и самый крупный спортивный камбэк за всю историю. Готовы ли вы стать свидетелями?»
Последний бой Конор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Макгрегор встречался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец взял паузу.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:
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