«Он будет совершенно не такой, как у Канело с Биволом». Головкин — о поединке с Альваресом

Двукратный чемпион мира в среднем весе, боксёр из Казахстана Геннадий Головкин высказался о своём будущем сопернике, мексиканце Сауле Альваресе. Бойцы должны встретиться в сентябре. Это будет их третий поединок. В одном победу праздновал Альварес, в другом была зафиксирована ничья.



«Я давно знаю Канело и всегда считал, что его можно победить. А Дмитрий Бивол нам это показал. Некоторые эксперты были в иллюзии, полагая, что Сауль непобедим. Но я никогда не разделял этого мнения. Его поражение как бы вернуло всё на круги своя.



Однако мне кажется, что он сделает выводы после того поражения и отнесётся к нашему бою гораздо серьёзнее. Будет более реалистично смотреть на вещи, и потому бой будет совершенно другой по сравнению с тем, что у него был с Биволом», — приводит слова Головкина New York Post.

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