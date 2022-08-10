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Крис Юбэнк-младший встретится с непобеждённым соотечественником Конором Бенном 9 октября

Крис Юбэнк-младший встретится с непобеждённым соотечественником Конором Бенном 9 октября
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Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о своём шоу, которое состоится 9 октября на стадионе O2 в Лондоне (Великобритания).

В главном бою бывший претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), 33-летний британец Крис Юбэнк-младший (33-2, 23 KO) встретится с 26-летним соотечественником Конором Бенном (21-0, 14 KO). 12-раундовый поединок пройдёт в промежуточном весе до 70,8 кг (156 фунтов).

Юбэнк, сын бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Криса Юбэнка, в феврале победил единогласным судейским решением экс-претендента на титул в среднем весе (до 72,6 кг) и соотечественника Лиама Уильямса.

Бенн, сын бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Найджела Бенна, в апреле досрочно остановил во втором раунде южноафриканского ветерана Криса ван Хирдена.

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