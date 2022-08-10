Энтони Джошуа объяснил, почему не нанял тренера Канело перед реваншем с Усиком
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа объяснил, почему не согласился на сотрудничество с именитым мексиканским специалистом Эдди Рейносо, известным по работе с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound Саулем Альваресом, после поражения украинцу Александру Усику в сентябре.
«Я хотел остаться с ним один на один, чтобы не тренироваться вместе с Канело. И это одна из причин, почему мы не пошли по этому пути. Мне была нужна персональная работа, а он на тот момент был привязан к своему бойцу.
Он не мог приехать ко мне, а я базируюсь в Великобритании, поэтому мы нашли человека [Роберта Гарсию], который смог согласиться, учитывая все ограничения», – приводит слова бойца издание The Sun.
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