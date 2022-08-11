Боец Top Dog рассказал, какие травмы получил за год выступлений в кулачных боях

Марсель Ханов, боец промоушена Top Dog, организующего поединки на голых кулаках, рассказал о травмах за год выступлений.

На счету Ханова пять боёв, из которых в четырёх он одержал победы. Одна из них принесла ему перстень — как автору самого зрелищного нокаута 2021 года. Благодаря этому Марсель удостоился звания обязательного претендента на титул чемпиона в полутяжёлом дивизионе.

«Видимо, у меня сосуды находятся близко к коже. И она очень быстро рассекается. Хватает одного удара, чтобы появлялись сечки. А так за пять боёв могу перечислить травмы: перелом уха, небольшой перелом челюсти, надрыв плечевой связки, перелом руки (пястной кости), ну и восемь рассечений», — ответил Ханов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.