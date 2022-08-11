Боец Top Dog рассказал, какие травмы получил за год выступлений в кулачных боях
Поделиться
Марсель Ханов, боец промоушена Top Dog, организующего поединки на голых кулаках, рассказал о травмах за год выступлений.
На счету Ханова пять боёв, из которых в четырёх он одержал победы. Одна из них принесла ему перстень — как автору самого зрелищного нокаута 2021 года. Благодаря этому Марсель удостоился звания обязательного претендента на титул чемпиона в полутяжёлом дивизионе.
«Видимо, у меня сосуды находятся близко к коже. И она очень быстро рассекается. Хватает одного удара, чтобы появлялись сечки. А так за пять боёв могу перечислить травмы: перелом уха, небольшой перелом челюсти, надрыв плечевой связки, перелом руки (пястной кости), ну и восемь рассечений», — ответил Ханов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Комментарии
- 11 августа 2022
-
00:41
-
00:22
-
00:06
- 10 августа 2022
-
22:52
-
22:33
-
22:22
-
21:12
-
20:32
-
20:16
-
19:55
-
18:59
-
18:15
-
17:22
-
16:58
-
16:09
-
15:32
-
14:25
-
13:35
-
12:24
-
11:43
-
11:24
-
10:40
-
09:53
-
09:31
-
09:16
-
01:11
-
00:55
-
00:04
- 9 августа 2022
-
23:50
-
23:24
-
23:03
-
22:51
-
22:31
-
22:15
-
21:36
Партнерский контент