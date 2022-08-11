«Стыдно, когда чемпион просит бой у Макгрегора и Диаза». Махачев – об Оливейре

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Ислам Махачев раскритиковал своего соперника бразильца Чарльза Оливейру за желание подраться со звёздами организации Конором Макгрегором и Нейтом Диазом.

«Чарльз очень хорош, у него отличная победная серия, он побеждал сильных соперников, но мне становится стыдно, когда чемпион UFC в лёгком весе вызывает кого-то вроде Нейта Диаза или Конора Макгрегора, которые побеждали лет пять назад. Никто не помнит, когда эти парни выигрывали.

Он пытался вызвать Диаза, Макгрегора, но забыл моё имя. А когда спрашивают обо мне, он говорит, что ему нужны деньги или что-то в этом роде. Но когда он дерётся с Дастином [Порье] или Джастином Гэтжи, он не думает о деньгах. Теперь же, когда он говорит, что обязан драться с Исламом, он либо хочет драться в Бразилии, либо ему нужны деньги», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу DC & RC.