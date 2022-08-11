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Тренер Фьюри отреагировал на свою замену к бою с Чисорой

Тренер Фьюри отреагировал на свою замену к бою с Чисорой
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Бывший тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри Джаван Хилл, более известный как ШугарХилл Стюард, отреагировал на свою замену.

Ранее Тайсон Фьюри в своих социальных сетях сообщил, что возобновляет профессиональную карьеру и готовится к поединку с Дереком Чисорой. Также непобеждённый боксёр сообщил, что будет готовиться к бою не под руководством ШугарХилла, а вместе с Айзеком Лоу.

«Удачи тебе в этом», — написал ШугарХилл в комментариях к посту Фьюри и добавил эмодзи, закрывающий лицо ладонью.

Фьюри в профессиональной карьере провёл 33 поединка и выиграл в 32 из них, 23 нокаутом. Ещё в одном бою была зафиксирована ничья. С ШугарХиллом Тайсон начал работать за несколько месяцев до второго боя с Уайлдером, который состоялся в феврале 2020 года.

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