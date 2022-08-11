Артём Тарасов проиграл Мухамеду Калмыкову техническим нокаутом на турнире Hardcore MMA

Боец смешанных единоборств Артём Тарасов потерпел поражение в поединке с чемпионом Hardcore FC по кулачным боям Мухамедом Калмыковым. Бой стал главным событием очередного турнира промоушена Hardcore MMA и завершился во втором раунде победой Калмыкова техническим нокаутом.
Тарасов последний поединок проводил против Ахмеда «Крика» Эдельбиева в рамках промоушена «Наше дело». В том бою победителем был признан Тарасов — Эдельбиев был дисквалифицирован после двух ударов коленом в пах.
Калмыков последний бой проводил в феврале 2022 года на турнире Hardcore FC, победив Янси Сильву.
Напомним, ранее Тарасов был задержан по подозрению в участии в массовой драке, состоявшейся в ночь на 8 августа, в которой приняли участие несколько десятков человек. Во время потасовки один из участников конфликта сделал несколько выстрелов в воздух, а затем начал стрелять в людей вокруг, в результате чего пострадал тренер по MMA Руслан Булгучев. Также были применены баллончики со слезоточивым газом.
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