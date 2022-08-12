«Напали шесть рыл с оружием и хотели забрать 5 млн». Артём Тарасов — о массовой драке

Российский боец смешанных единоборств Артём Тарасов рассказал подробности о массовой драке со стрельбой в Ленинградской области.



Напомним, Артём Тарасов и боец поп-ММА Никита Солонин приняли участие в потасовке.



«Рэпер D.Masta записывал обращения, звал встретиться. Я приехал, там было большое количество людей с оружием. Напали на меня, угрожали. Хотели забрать у меня 5 млн рублей. Может D.Masta кому-то был должен и его попросили найти того, с кого можно взять деньги. Когда на меня напали, я кричал, что приехал на встречу как с другом, а на меня напали шесть рыл с оружием», — рассказал Тарасов телеграм-каналу SHOT.



После встречи в кафе, по словам Тарасова, его под угрозами увезли в Мурино. По факту массовой драки возбуждено дело по статье «Хулиганство».

Новость по теме Артём Тарасов сообщил о конфликте с рэпером D.masta из-за массовой драки в Мурино