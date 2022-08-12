Хилл: думаю, Анкалаев проведёт бой с Блаховичем
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Американский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Джамахал Хилл, на минувших выходных в главном бою турнира UFC Vegas 59 нокаутировавший бразильского ветерана и экс-претендента на титул Тиаго Сантоса, оценил свои титульные перспективы.
«Я хотел бы встретиться с чемпионом. Я назвал своё имя, чтобы дать понять UFC, что я готов. К этому я стремлюсь. Думаю ли я, что получу титульный бой прямо сейчас? Нет. Наверное, Магомед Анкалаев встретится с Блаховичем, а победитель их пары встретится с победителем реванша между Прохазкой и Тейшейрой. Так что мне нужно выиграть ещё один бой. Когда я получу титульный шанс? В конце 2023 года? Вот эта часть меня раздражает», — приводит слова Джамахала Хилла MMAJunkie.
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