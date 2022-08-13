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Дана Уайт назвал свой самый любимый момент в истории UFC

Дана Уайт назвал свой самый любимый момент в истории UFC
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, какой момент в истории промоушена является его любимым.

«Когда Чак Лидделл нокаутировал Тито Ортиса. Это был мой самый любимый момент в истории UFC», — приводит слова Уайта BJ Penn со ссылкой GQ Sport.

Напомним, между Уайтом и Ортисом были напряжённые отношения. Изначально Дана был менеджеором Тито. Оба были в хороших отношениях, но потом они поссорились. По словам самого промоутера, как-то они даже подрались на борту частного самолёта.

Дана Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом несмотря на успехи в этом качестве, Дана регулярно подвергается критике за свои резкие высказывания. Некоторые бойцы считают, что могли бы зарабатывать больше в промоушене, а нынешние гонорары являются заниженными.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:

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