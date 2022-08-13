«Как можно, так и выжимали». Хабиб с Хасбиком прокатились на гидроцикле. Фото

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов вместе с блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик, прокатились на гидроцикле в Кыргызстане, где недавно проходил турнир Eagle FC 49. Соответствующие фотографии Хасбик разместил в своих социальных сетях.
«Как можно, так и выжимали в Кыргызстане», — подписал фото Хасбик.
Фото: Из личного архива Хасбуллы Магомедова
Фото: Из личного архива Хасбуллы Магомедова
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Хабиб показал необычный приём на тренировке:
- 13 августа 2022
-
17:00
-
16:33
-
15:53
-
15:24
-
15:05
-
14:04
-
13:38
-
13:35
-
12:47
-
12:32
-
12:29
-
12:13
-
11:22
-
11:06
-
10:48
-
10:04
-
09:55
-
09:47
-
09:25
-
09:17
-
06:30
-
05:55
-
00:43
- 12 августа 2022
-
23:59
-
22:50
-
21:23
-
20:39
-
19:59
-
18:57
-
17:37
-
16:39
-
16:37
-
16:26
-
15:32
-
15:20