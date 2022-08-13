«Как можно, так и выжимали». Хабиб с Хасбиком прокатились на гидроцикле. Фото

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов вместе с блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик, прокатились на гидроцикле в Кыргызстане, где недавно проходил турнир Eagle FC 49. Соответствующие фотографии Хасбик разместил в своих социальных сетях.



«Как можно, так и выжимали в Кыргызстане», — подписал фото Хасбик.

Фото: Из личного архива Хасбуллы Магомедова

Фото: Из личного архива Хасбуллы Магомедова

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Хабиб показал необычный приём на тренировке: