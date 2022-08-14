«Я не впечатлён». Сехудо — о победе нокаутом Веры в бою с Крузом на UFC Сан-Диего

Бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо поделился мыслями о победе представителя Эквадова Марлона Веры, которую он одержал в поединке с американцем Домиником Крузом. Их бой прошёл в ночь с 13 на 14 августа мск в Сан-Диего (Калифорния) на турнире UFC Сан-Диего и был его главным событием. Вера добыл победу нокаутом в четвёртом раунде.
«Доминик легко выигрывал тот бой. Но слишком сильно наклонил голову — я тоже нокаутировал его таким же образом. Марлон победил, но я не впечатлён его выступлением. Он мог финишировать его пару раз, но не сделал этого», — написал Сехудо.
Для Марлона над Крузом стала 21-й в ММА при семи поражениях и одной ничьи. Круз потерпел четвёртое поражение в карьере. На его счету 24 победы.
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