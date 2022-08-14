Эквадорец нокаутировал американца и сломал ему нос. Яну повезло, что бой с Чито сорвался

В ночь с 13 на 14 августа прошёл турнир UFC в городе Сан-Диего. Главным событием стал поединок между Марлоном Верой и экс-чемпионом в легчайшем весе Домиником Крузом. Фаворитом схватки считался 29-летний эквадорец, на счету которого есть победы над Шоном О’Мэлли, Фрэнки Эдгаром и Робом Фонтом.

Крузу уже 37 лет, но за прошлый 2021 год он смог выйти в октагон дважды, что считается немыслимой роскошью. Дело в том, что из-за многочисленных серьёзных травм Доминатор пропустил свыше семи лет. Самое примечательное, что в клетке предпочтительнее выглядел именно ветеран ММА. Он постоянно двигался и осыпал Веру сериями ударов. Но Марлон решил сделать ставку не на количество, как Круз, а на качество. В случае с эквадорцем речь идёт об ударной мощи.

Так, на множество пропущенных ударов от Доминатора Чито ответил в первом раунде левым хуком, отправившим американца в нокдаун. Но это была разовая акция, так как в остальное время Круз был намного лучше и эффективнее. Поэтому первые два раунда ушли к экс-чемпиону UFC. Было очевидно, что Вера собирается забрать бой досрочно, так как по скорости атак и бойцовскому интеллекту он явно уступал Доминатору.

В третьем раунде Марлон снова отправил Круза в нокдаун. Но Доминатор остался верен себе и продолжал делать то, что умеет лучше всего — кружить и забрасывать сериями. Однако у Веры регулярно начали возникать успешные эпизоды, поэтому судьи всё-таки отдали третий отрезок эквадорцу из-за нокдауна. Если бы бой длился три раунда, тогда бы он закончился победой легендарного Круза.

А так в четвёртом раунде более молодой Вера украл победу. Сначала сам Марлон оказался на канвасе, затем Доминатор улетел в третий раз в нокдаун. На этот раз это был обычный джеб. Чито прибирал к себе психологическое преимущество, и Круз чаще прижимался к сетке. Это сыграло с американцем злую шутку. Во время уклона Доминик пропустил сокрушительный мидл-кик в голову. Доминатор упал на лицом на канвас и, будучи беззащитным, пропустил ещё несколько ударов на добивании. Примечательно, что тот кик сломал Доминику нос.

Реакция Марлона Веры на победу над Домиником Крузом Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Таким образом, пятый номер рейтинга легчайшего веса Марлон Вера сделал громкую заявку на чемпионские амбиции. Именно он сейчас является носителем самого тяжёлого удара в дивизионе. Петру Яну повезло, что его бой с эквадорцем не состоялся, ибо тот устроил бы бескомпромиссную рубку в лучших традициях латинских бойцов. И не факт, что наш боец вывез бы её.