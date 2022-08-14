Дацик высказался после поражения техническим нокаутом в бою с Каримовым. Видео

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик разместил новый пост у себя в социальных сетях, записав видеообращение относительно своего поражения в поединке с Исламом Каримовым. Бой проходил в Москве в рамках вечера бокса, организованного промоушеном Hardcore FC и являлся главном событием спортивного шоу. Исламу удалось одержать победу техническим нокаутом, которую он добыл во втором раунде.



«Друзья, кто за меня болел, ну извините, что так получилось. Тем более, кто на меня поставил. Будем тренироваться. Ну а все хейтеры, кто там меня троллит, можете порадоваться и писать побольше гневных дифирамбов, какой я лох и мешок, какой я жиробас. Это только добавит желания тренироваться, набирать форму и быть лучше», — сказал Вячеслав.

Дацик высказался после поражения в бою с Каримовым: