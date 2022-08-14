Опубликованы зарплаты участников турнира UFC Fight Night: Вера — Круз

Атлетическая комиссия штата Калифорния опубликовала гонорары участников турнира UFC on ESPN 41, который состоялся сегодня, 14 августа, в Сан-Диего.

Напомним, в главном бою вечера 5-й номер рейтинга легчайшего веса (до 61 кг) эквадорец Марлон Вера (21-7-1) нокаутировал в четвёртом раунде американского экс-чемпиона и ветерана Доминика Круза (24-4), одержав четвёртую победу подряд.

Марлон Вера: $ 300 000 (включая бонус за победу $ 150 000)

Доминик Круз: $175 000

Нэйт Ландвер: $ 60 000 (включая бонус за победу $ 30 000)

Дэвид Онама: $ 24 000

Ясмин Хуареги: $ 50 000 (включая бонус за победу $ 25 000)

Ясмин Лусиндо: $ 12 000

Азамат Мурзаканов: $ 24 000 (включая бонус за победу $ 12 000)

Девин Кларк: $ 75 000

Присцила Кашоэйра: $ 80 000 (включая бонус за победу $ 40 000)

Ариане Липски: $ 40 000

Джеральд Мершерт: $ 146 000 (включая бонус за победу $ 73 000)

Бруно Силва: $ 40 000

Анджела Хилл: $ 190 000 (включая бонус за победу $ 95 000)

Лупита Годинес: $ 45 000

Мартин Будай: $ 24 000 (включая бонус за победу $ 12 000)

Лукаш Бжески: $ 10 000

Нина Нунес: $ 80 000 (включая бонус за победу $ 40 000)

Синтия Кальвильо: $ 70 000

Габриэль Бенитес: $ 100 000 (включая бонус за победу $ 50 000)

Чарли Онтиверос: $ 12 000

Тайсон Нам: $ 50 000 (включая бонус за победу $ 25 000)

Оди Осборн: $ 28 000

Джош Куинлан: $ 20 000 (включая бонус за победу $ 10 000)

Джейсон Уитт: $ 23 000

Юссеф Залал: $ 24 000 (включая бонус за победу $ 12 000)

Дэ'Мон Блэкшир: $ 12 000.