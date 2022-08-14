Опубликованы зарплаты участников турнира UFC Fight Night: Вера — Круз

Атлетическая комиссия штата Калифорния опубликовала гонорары участников турнира UFC on ESPN 41, который состоялся сегодня, 14 августа, в Сан-Диего.
Напомним, в главном бою вечера 5-й номер рейтинга легчайшего веса (до 61 кг) эквадорец Марлон Вера (21-7-1) нокаутировал в четвёртом раунде американского экс-чемпиона и ветерана Доминика Круза (24-4), одержав четвёртую победу подряд.
Марлон Вера: $ 300 000 (включая бонус за победу $ 150 000)
Доминик Круз: $175 000
Нэйт Ландвер: $ 60 000 (включая бонус за победу $ 30 000)
Дэвид Онама: $ 24 000
Ясмин Хуареги: $ 50 000 (включая бонус за победу $ 25 000)
Ясмин Лусиндо: $ 12 000
Азамат Мурзаканов: $ 24 000 (включая бонус за победу $ 12 000)
Девин Кларк: $ 75 000
Присцила Кашоэйра: $ 80 000 (включая бонус за победу $ 40 000)
Ариане Липски: $ 40 000
Джеральд Мершерт: $ 146 000 (включая бонус за победу $ 73 000)
Бруно Силва: $ 40 000
Анджела Хилл: $ 190 000 (включая бонус за победу $ 95 000)
Лупита Годинес: $ 45 000
Мартин Будай: $ 24 000 (включая бонус за победу $ 12 000)
Лукаш Бжески: $ 10 000
Нина Нунес: $ 80 000 (включая бонус за победу $ 40 000)
Синтия Кальвильо: $ 70 000
Габриэль Бенитес: $ 100 000 (включая бонус за победу $ 50 000)
Чарли Онтиверос: $ 12 000
Тайсон Нам: $ 50 000 (включая бонус за победу $ 25 000)
Оди Осборн: $ 28 000
Джош Куинлан: $ 20 000 (включая бонус за победу $ 10 000)
Джейсон Уитт: $ 23 000
Юссеф Залал: $ 24 000 (включая бонус за победу $ 12 000)
Дэ'Мон Блэкшир: $ 12 000.
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