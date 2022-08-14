«Я просто считаю его лучшим бойцом». Боб Арум дал прогноз на реванш Усик — Джошуа

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился прогнозом на ожидаемый титульный реванш между супертяжеловесами Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), который состоится уже на следующих выходных в Саудовской Аравии.

«Я считаю, что Усик победит. Джошуа… Роберт Гарсия – великолепный тренер. Но каких супертяжеловесов он тренировал? Я просто считаю Усика лучшим бойцом. И если бы я ставил на этот поединок, то ставил на Усика», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне, и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из немногих боксёров в истории, покоривших первый тяжёлый (до 90,7 кг) и супертяжёлый дивизионы.