«Я просто считаю его лучшим бойцом». Боб Арум дал прогноз на реванш Усик — Джошуа
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился прогнозом на ожидаемый титульный реванш между супертяжеловесами Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), который состоится уже на следующих выходных в Саудовской Аравии.
«Я считаю, что Усик победит. Джошуа… Роберт Гарсия – великолепный тренер. Но каких супертяжеловесов он тренировал? Я просто считаю Усика лучшим бойцом. И если бы я ставил на этот поединок, то ставил на Усика», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу EsNews.
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне, и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из немногих боксёров в истории, покоривших первый тяжёлый (до 90,7 кг) и супертяжёлый дивизионы.
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