Менеджер: Ломаченко возвращается в Америку, будем готовиться

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях и члена рейтинга pound-for-pound, украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 KO), сообщил, что его подопечный уже на этой неделе отправится в США, где проведёт подготовку к следующему поединку.

«Василий Ломаченко возвращается в Америку уже на следующей неделе [дата интервью – 14 августа]. Будем готовиться, соперник пока неизвестен. Будем объявлять уже тогда, когда он будет в Америке», – приводит слова Климаса издание Olamsport.

Напомним, в своём последнем бою в декабре 2021 года Ломаченко победил единогласным решением судей ганского экс-чемпиона Ричарда Комми. Ожидалось, что боец встретится с австралийцем Джорджем Камбососом, однако Ломаченко отказался от поединка из-за ситуации на Украине.